В Минюсте отреагировали на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом Замминистра юстиции Свириденко заявил, что Пугачева не просила признать ее иноагентом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алла Пугачева

Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко заявил, что в ведомстве не рассматривали вопрос о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом, передает Telegram-канал SHOT. Он добавил, что артистка с такой просьбой в Минюст не обращалась.

Она (Пугачева. — NEWS.ru) не обращалась. Обращение [в Минюст] должно быть официальным, — ответил Свириденко.

Ранее Пугачева призвала Минюст России включить ее в реестр иноагентов. Она написала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что солидарна с мужем Максимом Галкиным, «честным, порядочным и неподкупным патриотом России». Ранее он попал в список физлиц-иноагентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать призыв Пугачевой включить ее в реестр иностранных агентов. По его словам, этот вопрос никаким образом не относится к Кремлю.