«Даже не сомневайтесь»: в Минтрансе заявили о безопасности полетов Глава Минтранса: Россия обладает полным набором запчастей для самолетов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У России есть все необходимые запчасти для используемых самолетов, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». На вопрос журналиста Павла Зарубина, безопасно ли будет летать в ближайшее время, глава ведомства ответил: «даже не сомневайтесь».

Все предприятия, которые заняты обслуживанием самолетов, они работают в штатном режиме. У нас полностью есть весь набор запчастей. Поэтому нам пока нечего опасаться, — сказал Савельев.

Он подчеркнул, что ни одна авиакомпания не поднимет воздушное судно, если она будет не уверена в безопасности полета. Министр также напомнил, что средний возраст самолетов российских авиакомпаний составляет примерно 15 лет.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании в 2022 году перевезли 95,1 млн пассажиров, что на 16 млн (14,3%) меньше, чем годом ранее. При этом процент занятости кресел авиакомпаний увеличился, как и показатель загрузки коммерческих рейсов.

В декабре глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что стоимость авиабилетов в 2023 году вырастет как минимум на уровень инфляции в 2023 году из-за растущих расходов перевозчиков.