18 сентября 2025 в 14:39

В Минфине захотели увязать ставку по семейной ипотеке с числом детей

Минфин предложил снижать ставку по семейной ипотеке в зависимости от числа детей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минфин прорабатывает механизм, который позволит снижать ставку по семейной ипотеке в зависимости от числа детей у родителей, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, мера призвана усилить демографическое стимулирование и поддержать многодетные семьи, сообщает ТАСС.

Одно из ключевых предложений — это различные ставки в зависимости от числа детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим числом детей, таким образом, предоставляя демографические стимулы, — сказал Чебесков.

Ранее директор департамента Минфина Алексей Яковлев на полях Восточного экономического форума во Владивостоке сообщил, что Минфин и Минтруд России обсуждают возможную модификацию условий программы «Семейная ипотека». По его словам, изменения могут коснуться лимитов программы или акцента на семьи с большим количеством детей. Окончательное решение по изменениям будет принимать правительство России.

До этого сообщалось, что в России дополнительно выделили более 100 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Из них 53,4 млрд рублей уйдут на субсидирование семейной ипотеки для сохранения льготной программы со ставкой 6% для семей с детьми.

ипотека
семейная ипотека
Минфин
ставки
