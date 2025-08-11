В МИД сделали важное заявление о выходе России из моратория на РСМД Рябков: РФ не смирится с шантажом и будет действовать на упреждение в сфере РСМД

Россия не станет мириться с шантажом и будет действовать на упреждение в сфере развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия-1». По его словам, на Западе восприняли сигнал Москвы о выходе из моратория на РСМД, который имел отрезвляющий эффект.

У нас в том, что делается в сфере РСМД, как и в целом в сфере военного строительства, действия обусловлены заботой о гарантированном обеспечении нашей безопасности. Мы отвечаем на то, что для наших противников и оппонентов приемлемо как попытка нажима, давления, шантажа, диктата в отношении России. Мы с этим никогда не смиримся, — отметил Рябков.

Он подчеркнул, что если ценой таких действий станет возрастание напряженности, то можно называть это эскалацией. Однако Рябков обратил внимание, что Россия никогда не идет на эскалацию первой, лишь может "сыграть на упреждение" или предвосхитить.

Ранее замглавы МИД РФ сообщал, что Россия не прекращала разработку ракет средней и малой дальности в период действия моратория на их развертывание и теперь располагает «солидным арсеналом» такого вооружения. По его словам, мораторий касался лишь отказа от размещения ракет, но не исключал НИОКР, поэтому это время использовалось для создания соответствующих систем.