МИД Ботсваны озвучил важное решение в рамках отношений с Россией

МИД Ботсваны сообщил об открытии посольства в Москве

Ботсвана намерена в скором времени открыть свое посольство в Москве, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Феньо Бутале. Он отметил в беседе с ТАСС, что у государства сложились крепкие дружественные отношения с Россией.

Да, мы действительно с воодушевлением относимся к этому стратегическому шагу, который собираемся сделать, — открытию посольства в Москве, прежде всего потому, что у нас на протяжении долгого времени существуют отличные отношения с Москвой, — подчеркнул Бутале.

