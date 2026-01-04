Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 18:33

МИД Ботсваны озвучил важное решение в рамках отношений с Россией

МИД Ботсваны сообщил об открытии посольства в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Ботсвана намерена в скором времени открыть свое посольство в Москве, сообщил глава Министерства иностранных дел страны Феньо Бутале. Он отметил в беседе с ТАСС, что у государства сложились крепкие дружественные отношения с Россией.

Да, мы действительно с воодушевлением относимся к этому стратегическому шагу, который собираемся сделать, — открытию посольства в Москве, прежде всего потому, что у нас на протяжении долгого времени существуют отличные отношения с Москвой, — подчеркнул Бутале.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве выразили решительный протест временным поверенным Латвии, Литвы и Эстонии. Причиной демарша стали противоправные действия в отношении хозяйственной деятельности посольств РФ на территории прибалтийских стран.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о новогоднем подарке, которое ведомство собиралось отправить в посольство Финляндии в Москве. Речь идет о книге «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», переведенной на финский язык.

