В МИД России раскрыли, сколько Украина продержится без помощи Запада

В МИД России раскрыли, сколько Украина продержится без помощи Запада Мирошник: без помощи Запада Украина сможет продержаться 3–6 месяцев

Без помощи Запада украинские военные смогут продолжать боевые действия лишь 3–6 месяцев, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. При этом он отметил, что Европа по-прежнему направляет оружие Киеву и эта позиция вряд ли изменится в ближайшее время.

Все в значительной степени зависит от позиции Запада. <…> Прекратят финансирование — Киева хватит, грубо говоря, на 3–6 месяцев, — сказал Мирошник.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна выполнила значительную часть программы военной помощи Украине. Он отметил, что в текущем году государство уже передало Киеву 1 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов в рамках специальной инициативы.

Эта программа была запущена весной 2024 года и предполагает закупку боеприпасов в третьих странах при финансовой поддержке западных партнеров. Германия выделила на эти цели более €1 млрд (более 93 млрд рублей). В прошлом году в рамках инициативы Украина получила свыше 1,5 млн снарядов.