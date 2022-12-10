В МИД России пообещали помочь Баку и Еревану достигнуть мирного договора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что Москва, в частности, согласна помогать в организации трехсторонних встреч в России.

Готовы и далее оказывать всяческое содействие делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, в том числе через организацию соответствующих трехсторонних встреч на высоком уровне на территории России. Эти крайне чувствительные для обеих сторон процессы требуют поиска взаимоприемлемых и долгосрочных решений, — сказал Гончар.

Он отметил, что разглашение деталей переговоров или обсуждение в прессе позиций сторон не всегда идет на пользу делу.

Мы также ведем подготовку очередных контактов по линии общественности и экспертных сообществ двух стран. Это важное направление совместных усилий призвано способствовать формированию атмосферы доверия в отношениях между Арменией и Азербайджаном, — добавил Гончар.

По его словам, свой вклад в процесс урегулирования конфликта может внести и трехсторонний межпарламентский диалог, инициативу запуска которого была поддержали на саммите в Сочи. Гончар добавил, что о сроках проведения соответствующих встреч будет объявлено в свое время.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что Ереван и Баку достигли договоренности по вопросу об установлении дипломатических отношений в рамках Венской конвенции. Это единственный пункт мирного договора, по которому достигнуто согласие между сторонами, подчеркнул он.

До этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян усомнился в том, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан до конца текущего года. По его словам, позиции Еревана и Баку по вопросу нормализации отношений «пока очень далеки друг от друга по многим вопросам». Его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов допустил проведение третьего раунда переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном до конца 2022 года.