В МИД РФ заявили о токсичности Зеленского Представитель МИД РФ Захарова заявила, что Зеленский стал для Запада токсичен

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила в своем Telegram-канал, что Владимир Зеленский стал для Запада токсичен. Помимо этого, она отметила, что Белый дом манипулирует информацией, когда заявляет о непричастности к терактам Украины.

Белый дом публично открестился от терактов, совершенных киевским режимом, проведя водораздел между поставками вооружений и терактами. Это, конечно, всё очередная манипуляция. Но важно другое — Зеленский стал для Запада токсичен, — написала Захарова.

17 июля Захарова заявила, что руководство ООН не справилось с миссией по гарантиям выполнения части зерновой сделки. По ее словам, это касается экспорта российской сельхозпродукции. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности, связанные с транспортировкой зерна, фактически прекратили свое действие. Часть договоренностей, касающихся России, так и не была выполнена, подчеркнул он.

Ранее Захарова сообщала, что Москва уведомила Турцию, Украину и Секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки. В ближайшее время будет опубликовано заявление российского дипведомства с детальными разъяснениями позиции Москвы по зерновому соглашению, добавила она.