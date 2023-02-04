В МИД РФ заявили, что США придется избавиться от синдрома вседозволенности

20 лет прошло с заседания СБ ООН, в ходе которого США пытались обосновать намерение вторгнуться в Ирак, и Вашингтону не удастся сделать так, чтобы инсценировка с «пробиркой Пауэлла» была забыта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Штатам придется избавляться от синдрома вседозволенности. Дипломат отметил, что образ бывшего американского госсекретаря Колина Пауэлла давно стал нарицательным, передает РИА Новости.

Этот образ стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии, — заметил Рябков.

Он сказал также, что Пауэлл был на голову выше тем, кто занимал пост госсекретаря после него. Однако чиновнику пришлось исполнить эту «постыдную инсценировку». Рябков назвал Пауэлла порядочным человеком, который в итоге признал, что был вынужден врать по приказу.

В 2003 году экс-госсекретарь сообщил, что получил информацию об имеющихся у лидера Ирака Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. После этого без санкции ООН началась операция США в Ираке. Впоследствии стало известно, что власти были дезинформированы специалистами ЦРУ. Сам Пауэлл утверждал, что показывал пробирку для убедительности.

Ранее новая посол США в России Линн Трейси вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ. В ходе переговоров Рябков назвал «контрпродуктивной» политику США в отношении России и отметил, что это может привести к «серьезным негативным последствиям».