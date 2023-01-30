МИД РФ назвал «контпродуктивной» политику США МИД: новый посол США в России вручила Рябкову копии верительных грамот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новоиспеченная посол США в России Линн Трейси вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. В ходе переговоров Рябков назвал «контрпродуктивной» политику США в отношение России, которая может привести к «серьезным негативным последствиям».

30 января заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с назначенным Послом США в России Линн Трейси, которая вручила копии верительных грамот, — сказано в заявлении ведомства.

В рамках беседы Рябков также уточнил, что Россия ожидает от американской дипмиссии строгого соблюдения российских законов, норм и обычаев. Также замглавы МИД РФ напомнил о принципе невмешательства во внутренние дела страны.

Как сообщает РИА Новости, во время визита Трейси в МИД РФ ее встретили подростки с антиамериканскими лозунгами. Посол не отреагировала на протестную акцию молодых людей.

Ранее в посольстве США в РФ перечислили основные задачи Трейси на новом посту. В сообщении дипмиссии указали, что дипломат будет уделять особое внимание поддержанию диалога между Вашингтоном и Москвой и связей между народами двух стран.