В МИД РФ высказались по поводу «формулы мира» Зеленского МИД РФ: слова Зеленского о поддержке «формулы мира» являются ложью

Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press

Владимир Зеленский

Заверения президента Украины Владимира Зеленского о том, что его так называемую формулу мира поддерживают более 140 стран, не соответствуют действительности, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, Киев и Вашингтон пытаются «обманом и шантажом» убедить государства Глобального Юга поддержать «формулу».

Выступая в сентябре в Генассамблее ООН, Зеленский заявил, что «формулу» его «мира» якобы поддерживают уже более 140 стран. Разумеется, это очередная ложь, — указал дипломат.

В сентябре во время сессии Совета Безопасности ООН Зеленский озвучил пять пунктов «формулы мира» — наказания, защиты жизни, восстановления и гарантий безопасности, а также решимости. Также он заявил, что, по его мнению, для завершения конфликта Россия должна выполнить два условия. Одно из требований политика — полный выход ВС РФ с территории Украины в пределах границ 1991 года. Он добавил, что Москва должна передать ему контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

Москва назвала эту формулу «оторванной от реальности». Пекин также не оценил проект — представители Китая отказались от участия в октябрьской встрече на Мальте, посвященной вопросам реализации «формулы мира».