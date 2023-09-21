Зеленский выдвинул России два требования: содержание мирного плана Киева Зеленский в ООН потребовал от России выполнить два условия для заключения мира

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский во время сессии Совета Безопасности ООН заявил о двух условиях, которые, по его мнению, должна выполнить Россия для завершения конфликта на Украине. Какие требования выдвинул Зеленский, чего он хочет от экс-президента США Дональда Трампа и в чем обвиняет Европейский союз?

Какие условия Зеленский поставил перед Москвой

Первым требованием Зеленского стал полный выход армии России с территории Украины в пределах границ 1991 года.

Также он заявил, что Москва должна передать ему контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий», — отметил украинский лидер.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Что Зеленский сказал Трампу

На заседании Совбеза ООН президент Украины также обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу и призвал его раскрыть детали своего плана по урегулированию украинского кризиса до выборов 2024 года. Украинский президент признал, что не имеет представления о том, за инициативу разработал Трамп.

«В первую очередь, я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет», — заявил он.

Зеленский отмечает, что план Трампа по Украине будет настоящей формулой мира только в том случае, если подразумевает полный вывод ВС РФ с Украины и не включает в себя территориальные уступки со стороны Украины.

В чем Зеленский обвинил Европу

Зеленский также заявил, что некоторые страны Европы превращают ситуацию с импортом зерна с Украины в спектакль. Он не назвал конкретные государства, а лишь отметил, что они «устраивают политический театр, делая из зерна триллер».

«Может показаться, что у них есть своя роль, но вместо этого они помогают подготовить почву для московского актера», — заявил он.

Ранее Зеленский пригрозил подать в международный арбитражный суд на Европейский союз, если ряд стран продлят запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

Что Россия и США думают о мирных переговорах по Украине

15 сентября президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но не встречала обратной заинтересованности со стороны Киева.

«Мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, если другая сторона хочет, пусть делает это. Скажет об этом прямо», — заявил президент.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова вступить в переговоры, как только Россия проявит такую инициативу. Американский политик высказал мнение, что российское руководство не проявляет заинтересованности в решении кризиса мирным путем.

«Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели признаков, что Владимир Путин заинтересован в дипломатии. Если он захочет, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры», — отметил госсекретарь США.

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press Энтони Блинкен

Когда будут возможны переговоры

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил в разговоре с NEWS.ru, что Украина будет вынуждена пойти на переговоры, так как сценарий, который изначально был прописан на Западе, не реализуется.

«Для многих это было очевидно, для них, видимо, нет. Уже третий месяц идет контрнаступление, а результатов никаких нет. Они же рассчитывали на совершенно другой результат. В связи с этим нужно искать какой-то вариант выхода из этой ситуации», — говорит эксперт.

По его мнению, Запад понимает, что через какое-то время резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) иссякнут, украинское контрнаступление застопорится и Киев будет вынужден перейти в оборону. Как считает эксперт, тогда российская армия получит возможности для возобновления собственного наступления, и появится перспектива переговоров.

«Когда страны Запада поймут, что другого выхода остановить Россию нет, они пойдут на мир», — считает Килинкаров.

Он также напомнил, что до сих пор все мирные инициативы исходили не от Запада, а исключительно от союзников Москвы — членов G20.

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Дональд Трамп

Что известно о мирном плане Трампа

Экс-президент США обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае своего избрания на новый срок. По словам Трампа, если нынешняя американская администрация не доведет кризис до ядерной войны, то он поговорит с президентами Украины и России и за сутки добьется мира.

«Если к тому времени вопрос не будет разрешен, я решу его в течение 24 часов с Зеленским и с Путиным. Мы проведем очень легкие переговоры. Но я не хочу говорить вам, как это будет, потому что иначе я не смогу их провести», — говорил он в марте.

Трамп утверждает, что мирные переговоры по Украине вряд ли будут возможны раньше даты выборов президента США.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин сказал NEWS.ru, что Трамп в случае избрания мог бы пойти навстречу требованиям России для скорейшего завершения конфликта. Но добиться этого будет в любом случае нелегко, уверен эксперт.

«Сейчас это предвыборные обещания, он может все что угодно говорить. Даже если Штаты дадут команду остановиться, на самой Украине еще будет процесс инерции», — сказал Блохин.

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