В МИД РФ назвали главную задачу российско-белорусской группировки войск МИД РФ: разговоры о возможном участии российско-белорусской группировки в СВО некорректны

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Задача российско-белорусской группировки войск заключается в защите территории Белоруссии в случае вторжения противника, заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. Он подчеркнул, что постановка вопроса о возможном участии группировки в СВО является некорректной.

Задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию союзной нам Белоруссии, — сказал замглавы МИД РФ.

Галузин отметил, ссылаясь на Военную доктрину Союзного государства, что «применение военной силы, направленное против любого государства-участника», расценивается как посягательство на Союзное государство в целом. В этом случае решение об ответных мерах принимает политическое и военное руководство РФ и Белоруссии, подчеркнул он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что против его страны предпримут агрессивные действия. По его словам, именно этим объясняется недавняя проверка сил немедленного реагирования в республике.

Президент отметил, что Белоруссия и Россия создали группировку вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. По словам Лукашенко, эта группировка проводит тренировки, приобретающие больший масштаб в силу сложившейся ситуации и угроз.