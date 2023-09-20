В МИД РФ призвали к прекращению боевых действий в Карабахе

Министерство иностранных дел России распространило заявление с призывом к конфликтующим сторонам в Карабахе прекратить боевые действия и «исключить жертвы среди гражданского населения». Ведомство утверждает, что признание Карабаха частью территории Азербайджана «кардинально повлияло» на ситуацию в регионе и «изменило основополагающие условия» трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Сейчас главное — безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны все шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать всё возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха,— отмечается в заявлении МИДа.

Российский миротворческий контингент, дислоцированный в регионе, выполнял задачи, способствующие поддержанию режима прекращения огня. А после начала боевых действий российские силы «оказывают содействие гражданскому населению», включая медицинскую помощь и эвакуацию.

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. К вечеру они сообщили о захвате 60 позиций армии противника.

Ранее стало известно,что информация из армянских соцсетей об обстреле города Ханкенди Вооруженными силами Азербайджана оперативно-тактическими ракетными комплексами «Полонез» и LORA является дезинформацией, заявили в Telegram Минобороны Азербайджана. По его данным, такие данные не отражают действительность.