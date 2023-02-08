В МИД заявили, что не нужно наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН Директор департамента МИД РФ Ильичев: не нужно наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН

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Наделять российских миротворцев в Карабахе мандатом ООН нет необходимости, так как их обязанности и ответственность зафиксированы в трехстороннем заявлении 2020 года, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. По его словам, и Баку, и Ереван согласны со стилем работы российского миротворческого контингента, который остается единственным гарантом поддержания стабильности в зоне конфликта.

Необходимость наделять его мандатом ООН отсутствует, так как модальности деятельности наших миротворцев уже четко зафиксированы в первом трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. По этому поводу среди участников спора наблюдается консенсус, — сказал Ильичев.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что если Москва не может обеспечить стабильность в Карабахе, то она должна запросить наделение российских миротворцев мандатом ООН или поднять вопрос направления в регион дополнительной международной миротворческой миссии.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для привлечения международных сил в Карабах необходимо согласие обеих сторон конфликта, в то время как Россия выполняет те договоренности, которые были достигнуты на трехсторонней основе. По его словам, в Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора, и российская сторона будет продолжать работу и свои усилия в контактах с Ереваном и с Баку.