В Кремле оценили призыв Пашиняна ввести международных миротворцев в Карабах Песков заявил, что для введения миротворцев ООН в Карабах нужно согласие всех сторон

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Для того чтобы привлечь в Карабах международные силы, необходимо согласие обеих сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так он отреагировал на соответствующее предложение президента Армении Никола Пашиняна.

Для этого нужно согласие обеих сторон конфликта, — заявил Песков.

Он добавил, что Россия продолжает посреднические усилия в Карабахе и выполняет те договоренности, которые были достигнуты на трехсторонней основе. По словам представителя Кремля, в ходе состоявшегося 27 декабря разговора президента России Владимира Путина и Пашиняна весьма детально обсуждалась тема Лачинского коридора.

Мы обеспокоены той напряженностью, которая возникла вокруг Лачинского коридора. Российская сторона будет продолжать работу и свои усилия, как в контактах с Ереваном, так и в контактах с Баку, — резюмировал он.

Пашинян накануне выразил мнение, что если Москва не может обеспечить стабильность в Карабахе, то должна запросить наделение российских миротворцев мандатом ООН или поднять вопрос направления в регион дополнительной международной миротворческой миссии.

26 декабря на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге состоялась трехсторонняя беседа Путина с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пашинян заявил, что наиболее оперативным вопросом, который следует обсудить, является кризис в Лачинском коридоре, который был перекрыт из-за вопроса разработки рудных месторождений. Он также напомнил, что Лачинский коридор является зоной ответственности и контроля российских миротворцев и Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд грузов и граждан по данному маршруту.