15 октября 2025 в 11:45

В МИД анонсировали встречу Лаврова с главой МИД одной из арабских стран

Захарова: Лавров встретится с главой МИД Марокко 16 октября

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своим марокканским коллегой Насером Буритой 16 октября, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Бурита приедет в Москву для участия в заседании межправительственной российско-марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает корреспондент NEWS.ru.

16 октября состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел <…> Королевства Марокко, — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что Лавров и Бурита обсудят развитие двусторонних отношений. Кроме того, стороны коснутся текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что вопрос создания палестинского государства должен быть решен, сторонам нужно пойти на уступки. По его словам, в Израиле на протяжении долгих лет не воспринимали всерьез значимость неурегулированности соответствующего момента. Лавров также отметил, что Россия всегда на всех участников палестино-израильского конфликта влияла таким образом, чтобы остановить насилие.

