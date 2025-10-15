В МИД анонсировали встречу Лаврова с главой МИД одной из арабских стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится со своим марокканским коллегой Насером Буритой 16 октября, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Бурита приедет в Москву для участия в заседании межправительственной российско-марокканской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает корреспондент NEWS.ru.

16 октября состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел <…> Королевства Марокко, — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что Лавров и Бурита обсудят развитие двусторонних отношений. Кроме того, стороны коснутся текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что вопрос создания палестинского государства должен быть решен, сторонам нужно пойти на уступки. По его словам, в Израиле на протяжении долгих лет не воспринимали всерьез значимость неурегулированности соответствующего момента. Лавров также отметил, что Россия всегда на всех участников палестино-израильского конфликта влияла таким образом, чтобы остановить насилие.