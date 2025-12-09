«В меру»: Путин высказался о росте тарифов

Плата за ЖКХ не должна «взлетать до небес», заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. По его словам, тарифы ЖКХ неизбежно увеличиваются из-за инфляции, но это должно быть в меру.

Что касается повышения тарифов в системе ЖКХ. В связи с инфляционными процессами тарифы просто неизбежно растут. Но самое главное — чтобы они росли в меру, — сказал глава государства.

Путин добавил, что данный процесс не должен стать неконтролируемым и хаотичным. Президент уточнил, что за соблюдением порядка обязаны внимательно наблюдать государственные органы, особенно Федеральная антимонопольная служба и региональные комиссии, подчеркнув недопустимость необоснованного повышения цен и тарифов под предлогом инфляции.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов напомнил россиянам, что Социальный фонд РФ может удержать часть пенсии при выплате, если у граждан имеются долги, в том числе за ЖКУ. По его словам, по общим долгам может быть удержано не более половины пенсии. При этом по алиментным обязательствам разрешается удерживать до 70%.