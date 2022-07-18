«В любом случае будет»: Песков об участии России в саммите G20 Песков: Россия в любом случае будет участвовать в саммите G20

Фото: IMAGO/Thomas Imo/photothek.net/Global Look Press

Сергей Лавров

Программа двусторонних встреч президента России на саммите G20 еще не прорабатывалась, однако российская сторона продолжает подготовку к мероприятию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, участие в любом случае будет.

Мы участвуем во всех форматах «двадцатки», имеем приглашение. <...> Участие в любом случае будет, — подчеркнул представитель Кремля.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября, он пройдет на Бали. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учетом влияния украинского фактора».

Ранее в МИД России сообщили о получении официального приглашения на саммит на имя Путина. В ведомстве известили власти Индонезии о намерении российского лидера очно участвовать в мероприятии.

Песков заявил, что Путин пока не принял решения о том, в каком формате он будет участвовать в саммите G20. Об этом будет известно по мере приближения даты встречи.