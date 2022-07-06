МИД РФ: Москва ответила Индонезии на приглашение Путина на G20 МИД РФ: Москва уведомила Индонезию об участии Путина в G20

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Владимир Путин

Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20, сообщается на сайте МИД РФ. Там уточнили, что формат участия будет зависеть от развития ситуации в мире и санитарно-эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии.

Официальное приглашение [на саммит G20] от президента Индонезии Джоко Видодо на имя российского лидера было получено. В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении президента [России] Владимира Владимировича Путина принять в нем участие, — говорится в сообщении.

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали. В его повестку включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учётом влияния украинского фактора». Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин намерен лично посетить саммит. Москва уже подтвердила его участие в сессиях.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не бойкотировать саммит G20 из-за участия в нём российского лидера, так как это может парализовать деятельность «Большой двадцатки». По словам политика, саммит имеет слишком большое значение для стран со слабой экономикой и динамики рынков. В Великобритании и Италии усомнились, что Путин будет присутствовать на мероприятии очно.