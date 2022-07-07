Песков рассказал, когда Путин определится с форматом участия в саммите G20 Песков: Путин определится с форматом участия в саммите G20 по мере его приближения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пока не принял решения о том, в каком формате он будет участвовать в саммите G20. Это будет сделано по мере приближения даты встречи, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

По мере того как будет приближаться время саммита, президент примет решение о наилучшем формате участия в этом мероприятии, — сказал представитель Кремля.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября, он пройдет на Бали. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учетом влияния украинского фактора».

Ранее в МИД России сообщили о получении официального приглашения на саммит на имя Путина. В ведомстве известили власти Индонезии о намерении российского лидера очно участвовать в мероприятии.

Тем временем итальянский премьер-министр Марио Драги усомнился в этом. По его мнению, президент России лично не приедет на саммит, а будет выступать на нем в удаленном формате.

Помощник Путина Юрий Ушаков в ответ на слова главы кабмина Италии напомнил, что время председательства Рима в «Большой двадцатке» прошло.