В Кремле пока не обсуждали возможность изымать автомобили уехавших из России граждан, которые были брошены на границе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобное решение может вызвать полярные мнения, поэтому пока комментировать эту идею нет смысла, передает РИА Новости.
Насколько я понимаю, они еще не обсуждались. Наверное, будут разные точки зрения на этот счет. Пока у нас нет. Мы не знаем деталей, мы не знаем аргументации и всего остального. Ничего не можем сказать пока, — ответил Песков.
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предложил внести изменения в законодательство, которые позволят обращать в госсобственность автомобили, брошенные бежавшими россиянами на границе. Депутат предлагает изымать такие машины по истечении определенного срока.
Парламентарий предложил указать, что собственник оставленного автомобиля должен будет лично предъявить на него права. Такая мера, уверен Морозов, сделает возможным изъятие брошенных машин. По мнению парламентария, такая мера может быть разработана правительством.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать автомобили, брошенные на границе уезжающими из РФ людьми, семьям участников спецоперации на Украине. По его словам, россияне, стоящие на границах с Грузией и Казахстаном, вовсе не нужны принимающим странам.