Алексей Сидоров

В Кремле высказались об идее изымать автомобили у уехавших из России Песков: в Кремле не поднимали вопрос об изъятии машин у уехавших из России

6 октября 2022 в 13:48

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости

Автомобильная очередь на КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии