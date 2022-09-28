Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать автомобили, брошенные на границе, семьям участников спецоперации на Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, россияне, стоящие на границах с Грузией и Казахстаном, вовсе не нужны принимающим странам.
Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно, — сказал спикер.
Ранее депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили заявила, что грузинские оппозиционеры стараются убедить правительство в закрытии границ и введении визового режима для россиян на фоне их массовой эмиграции после объявления частичной мобилизации 21 сентября. Она также сообщила, что очереди из машин на границе достигают 15 километров, и выразила уверенность в том, что с 26 сентября пересечь границу не смогут мужчины — граждане РФ в возрасте с 18 до 55 лет. Она аргументировала это тем, что большое количество россиян в Грузии представляют собой прямую угрозу национальной безопасности страны.