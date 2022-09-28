Володин предложил отдать брошенные на границе машины семьям участников СВО

Фото: State Duma Russia/via Global Look Press

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать автомобили, брошенные на границе, семьям участников спецоперации на Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, россияне, стоящие на границах с Грузией и Казахстаном, вовсе не нужны принимающим странам.

Сейчас уже машины бросают. Тоже надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать? Это будет правильно, — сказал спикер.

Ранее депутат грузинского парламента Нона Мамулашвили заявила, что грузинские оппозиционеры стараются убедить правительство в закрытии границ и введении визового режима для россиян на фоне их массовой эмиграции после объявления частичной мобилизации 21 сентября. Она также сообщила, что очереди из машин на границе достигают 15 километров, и выразила уверенность в том, что с 26 сентября пересечь границу не смогут мужчины — граждане РФ в возрасте с 18 до 55 лет. Она аргументировала это тем, что большое количество россиян в Грузии представляют собой прямую угрозу национальной безопасности страны.