В Госдуме предложили изымать брошенные россиянами на границе автомобили Депутат Морозов предложил узаконить изъятие брошенных на границе россиянами автомобилей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предложил внести изменения в законодательство, которые позволят обращать в госсобственность автомобили, брошенные бежавшими россиянами на границе. Депутат предлагает изымать такие машины по истечении определенного срока, пишет РИА Новости.

Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца, после пересечения владельцем границы, — считает депутат.

Политик предложил указать, что собственник оставленного автомобиля должен будет лично предъявить на него права. Такая мера, уверен Морозов, сделает возможным изъятие брошенных машин.

По мнению парламентария, такая мера может быть разработана правительством.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил передать автомобили, брошенные на границе уезжающими из РФ людьми, семьям участников спецоперации на Украине. По его словам, россияне, стоящие на границах с Грузией и Казахстаном, вовсе не нужны принимающим странам.