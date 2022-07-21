В Кремле высказались о фаворитах в гонке за пост премьера Великобритании Песков выразил надежду, что пост премьера Великобритании займет человек со сбалансированной риторикой к России

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кремль надеется, что пост премьера Великобритании займет политик, который сменит риторику к России на более взвешенную, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что выборы в королевстве являются «внутренним делом страны».

Все что происходит в Великобритании из внутреннее дело. С учётом ранее сделанных заявлений мы надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании заняв это кресло станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны, — сказал Песков.

После отставки Бориса Джонсона в Великобритании стартовала предвыборная гонка. В финальный тур вышли глава МИД Великобритании Лиз Трасс и с экс-глава минфина Риши Сунако. В последнем туре голосовать за нового премьер-министра королевства будут все члены партии — около 200 тысяч человек.

Предполагается, что голосование проведут по почте. Результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва. Британские СМИ считают явным фаворитом на пост премьер-министра Великобритании Трасс.