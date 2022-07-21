Британские СМИ назвали фаворита на пост премьера Британские СМИ назвали Трасс явным фаворитом на пост премьер-министра Великобритании

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Британские газеты Financial Times, The Independent и The Times назвали главу МИД Великобритании Лиз Трасс явным фаворитом на пост премьер-министра страны в «финальной битве». Это связано с высокой популярностью главы внешнеполитического ведомства среди членов Консервативной партии. Несмотря на то что Трасс отстает от главного конкурента, экс-главы Минфина Великобритании Риши Сунака, на 24 голоса (113 голосов к 137), букмекеры также отдали Трасс предпочтение в политической борьбе.

Несмотря на отставание, госпожа Трасс считается букмекерскими конторами лидером, и первые признаки указывают на то, что она более популярна среди членов консерваторов в преддверии летней предвыборной кампании, — пишет The Independent.

В своем недавнем выступлении Трасс подвергла критике политику Сунака, настаивавшего на повышении налогов. Дипломат считает, что в сфере экономики Лондон движется в «неправильном направлении», поскольку налогообложение в Великобритании достигло максимума за последние 70 лет.

Главное поле битвы будет заключаться в том, идем ли мы на рост и снижаем налоги или продолжаем вести дела в обычном режиме и повышаем налоги, — процитировали Трасс в Daily Mail.

В статье для The Telegraph Сунак назвал свои ценности «тэтчеровскими», сказав о том, что он верит в «трудоголизм, семью и честность».

Ранее сообщалось, что по результатам пятого тура голосования в финал выборов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии прошли Сунак и Трасс. Из гонки выбыла бывшая замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, набравшая 105 голосов. Победитель гонки определится 5 сентября.