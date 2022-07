Британские газеты Financial Times, The Independent и The Times назвали главу МИД Великобритании Лиз Трасс явным фаворитом на пост премьер-министра страны в «финальной битве». Это связано с высокой популярностью главы внешнеполитического ведомства среди членов Консервативной партии. Несмотря на то что Трасс отстает от главного конкурента, экс-главы Минфина Великобритании Риши Сунака, на 24 голоса (113 голосов к 137), букмекеры также отдали Трасс предпочтение в политической борьбе.