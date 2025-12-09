ТИЭФ'25
В Кремле сделали важное заявление о повышении НДС

Песков: пока нет понимания, как долго НДС будет на уровне 22%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сейчас в России нет понимания, как долго НДС может находиться на уровне 22%, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал решение о повышении налога с 20% до 22% обоснованным и необходимым, передает ТАСС.

Сейчас это решение, которое принято, оно обоснованно, оно необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны, — сказал Песков.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что россияне не заметят увеличения налога на добавленную стоимость в 2026 году. По его словам, в условиях жесткой денежно-кредитной политики эта мера пока не сказывается на росте цен.

Закон о повышении НДС до 22% с 2026 года начнет действовать в России, при этом для социально значимых товаров сохранят льготную ставку 10%. Под нее по-прежнему подпадут лекарства, продукты, книги и товары для детей, но молокосодержащие продукты с заменителем жира из льготного списка уберут.

Кроме того председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказывал, что порог уплаты НДС малым и средним бизнесом (малыми и средними предприятиями, МСП) будет постепенно снижаться. По его словам, он достигнет 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн рублей — в 2027-м и 10 млн — в 2028-м. Решение снизить порог принято во избежание распространения схем дробления выручки малых предприятий.

