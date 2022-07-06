В Кремле рассказали, присоединится ли Казахстан к санкциям против России Песков опроверг намерение Казахстана присоединиться к санкциям против России

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что Казахстан может присоединиться к западным санкциям против России. По его словам, которые приводит РИА Новости, Казахстан остаётся дружественной страной, контакты с ней осуществляются на регулярной основе.

Пока никаких решений [о санкциях] не принималось, напротив, декларируется намерение расширять взаимодействие, вместе реагировать на вызовы, которые приходят из за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия является надежным союзником республики, а у него самого сложились «близкие» отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, Токаев отметил, что Путин в личной беседе никак не отреагировал на его слова о том, что Казахстан не собирается признавать ЛНР и ДНР, и выразил мнение, что его коллега из России не планирует полностью прекращать поставки газа в Европу.