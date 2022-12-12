В Кремле рассказали о возможном разговоре Путина и Байдена Песков: США не запрашивали возможность телефонного разговора Путина и Байдена

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Кремль не видел, чтобы США подталкивали Украину к мирным переговорам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что Вашингтон не запрашивал телефонного разговора с Путиным.

Никаких запросов [от Вашингтона] не было, — сказал Песков.

Он добавил, что разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ближайшее время также не будет. По словам представителя Кремля, с французской стороны не было никаких инициатив по этому поводу.

Макрон ранее заявил, что считает переговоры единственным способом разрешения ситуации на Украине. Поддержание контакта с Путиным он назвал важным «прямым каналом» связи. По словам французского лидера, у него с Путиным «регулярные дискуссии и прямой контакт». Это он назвал лучшим способом возобновить взаимодействие. При этом способ разрешения ситуации на Украине, по мнению Макрона, должна выбирать украинская сторона.