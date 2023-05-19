В Кремле заявили о «печальной ситуации» в контактах с США по вооружениям Песков: контакты между Россией и США по теме контроля над вооружениями не ведутся

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Между Россией и США сейчас не проводится каких-либо серьезных контактов по теме контроля над вооружениями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, тема вооружений и стратегической стабильности чрезвычайно важна не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира в целом.

Сейчас можно только с сожалением констатировать, что каких-либо серьезных субстантивных контактов по этим вопросам не ведется между Москвой и Вашингтоном, — сказал Песков.

В этой области последние остатки международной договорно-правовой базы «ускользают из-под ног», констатировал пресс-секретарь главы государства. Песков подчеркнул, что ответственность за эту «печальную ситуацию» целиком и полностью лежит на США.

Ранее группа сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в конгресс законопроект о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и укреплении ядерных сил. Один из авторов инициативы, сенатор от штата Айдахо Джим Риш, заявил, что решение администрации президента Джо Байдена о продлении ДСНВ «сковало» США, не обеспечив большей безопасности.