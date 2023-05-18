Республиканцы внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ

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Конгресс США в Вашингтоне

Сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение в Конгресс США законопроект, предусматривающий выход страны из Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и укреплении ядерных сил. Авторами документа под названием «Нет новому договору об СНВ» являются Джим Риш (Айдахо), Том Коттон (Арканзас), Марко Рубио (Флорида), Кевин Креймер (Северная Дакота) и ряд других, передает РИА Новости.

Решение администрации [президента США Джо] Байдена продлить ДСНВ с Россией сковало США, не дав стране и ее союзникам большей безопасности, — заявил сенатор Риш.

Он считает, что продление договора дало Китаю свободу в вопросе наращивания системы стратегического ядерного оружия.

По мнению Риша, новый законопроект исправит эти ошибки и обяжет включать в будущие соглашения о контроле над вооружениями все разновидности ядерного оружия, а также распространить их действие на Китай.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия. По словам главы государства, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Франции и Великобритании.