В Кремле рассказали о планах Путина накануне прямой линии Песков: Путин посвятит ближайшее время подготовке к прямой линии

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сегодня и завтра будет заниматься подготовкой к намеченной на 14 декабря совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции, передает ТАСС. В частности, по словам представителя Кремля, президент 12 декабря проведет встречи с судьями Конституционного суда РФ и его председателем Валерием Зорькиным.

Оставшуюся часть [сегодняшнего] дня и целый день завтра Путин имеет в виду посвятить вопросам подготовки к смешанному формату (совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции президента. — NEWS.ru), — сказал Песков.

В этом году прямая линия пройдет в обновленном формате и будет объединена с большой пресс-конференцией. Вопросы смогут задать как представители прессы, так и жители страны. Мероприятие состоится 14 декабря и станет первым с 2021 года. По мнению Пескова, число обращений к Путину на прямую линию превысит 1 млн.

До этого Песков сообщал, что жители России продолжают присылать обращения к президенту перед его прямой линией. С некоторыми из них Путин уже ознакомился. Отмечается, что в некоторых из них граждане просили его выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Все вопросы систематизируются и отправляются в разные блоки, отмечали в Кремле.