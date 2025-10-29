В Кремле рассказали, как Путин следил за испытаниями «Посейдона»

В Кремле рассказали, как Путин следил за испытаниями «Посейдона» Песков: Путин лично не наблюдал за испытаниями «Посейдона», ему доложили

Президент России Владимир Путин лично не наблюдал за испытаниями подводного аппарата «Посейдон» на ядерной установке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, приведенным ТАСС, российский лидер получил подробный доклад.

Нет (лично не наблюдал. — NEWS.ru). Конечно, ему было доложено. Он, естественно, внимательно отслеживал всю информацию, — заявил Песков.

Ранее Путин заявил, что «Посейдон» прошел успешные испытания в России. По его словам, изобретение по мощности превосходит межконтинентальную ракету «Сармат», его невозможно перехватить.

Ранее военный эксперт Франц Клинцевич рассказал, что установленные на атомной подлодке «Белгород» ядерные торпеды «Посейдон» имеют практически неограниченный ресурс и могут погружаться на глубину 1000 метров. Он подчеркнул, что подлодка с такими торпедами, оснащенными ядерными энергоустановками, способна обеспечить стратегическую безопасность России.