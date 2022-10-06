В Кремле оценили допуск российских боксеров на турниры Песков: допуск боксеров России к соревнованиям будет импульсом для отстаивания интересов спортсменов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позитивной новостью решение Международной ассоциации бокса (IBA) допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях. По его словам, это станет импульсом для продолжения усилий по отстаиванию интересов российских спортсменов, которые могут и должны иметь право выступать на международных состязаниях, передает РИА Новости.

Безусловно, это очень важная, очень позитивная новость, и мы видим, что, к сожалению, пока это очень редкий пример такой федерации, которой удается так отстоять интересы наших спортсменов. Но это не повод успокаиваться, наоборот, только дополнительный импульс для наших спортивных властей продолжать усилия по отстаиванию интересов наших спортсменов. Наш спорт высших достижений может и должен иметь право выступать на международных соревнованиях, мы должны за это бороться, — заявил Песков.

Ранее IBA допустила россиян и белорусов к соревнованиям, проголосовав за отмену предыдущего решения. Команды будут выступать под флагами своих стран, им также возвращено право на исполнение гимна в случае победы.

Запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях IBА ввела в марте. Решение было принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Причиной стала ситуация вокруг России и Украины. После этого Федерация бокса России подала в Спортивный арбитражный суд два иска на решения ассоциации, один из которых касается защиты чести и достоинства российских боксеров. Во втором иске федерация оспаривает запрет на проведение международных соревнований на территории страны.