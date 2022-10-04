Песков: в Кремле будут дожидаться нового президента Украины Песков: Россия дождется смены позиции Украины по мирным переговорам или нового президента

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Дмитрий Песков

Москва намерена дождаться изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, если этого не произойдет, власти РФ будут ждать назначения нового президента Украины, чтобы иметь возможность договориться уже с ним, передает ТАСС.

Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, или уже дождёмся будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что для заключения мирного соглашения необходимо согласие двух сторон. Песков подчеркнул, что Москва проявила желание идти на диалог, в то время как Киев решительно отверг все предложения.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких мирных переговоров с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что если власть в РФ сменится, то он готов вести диалог с государством. Позднее он своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Ранее Путин подписал указ о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ завизировали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.