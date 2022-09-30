Зеленский: Украина никогда не будет участвовать в переговорах с Путиным

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Владимир Зеленский

Украина не будет проводить никаких мирных переговоров с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин, заявил глава страны Владимир Зеленский. При этом он подчеркнул, что если власть в России сменится, то он готов вести диалог с государством, сообщается в официальном Telegram-канале украинского лидера.

Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим российским президентом, не с Путиным, — сказал Зеленский.

Ранее Путин подписал указ о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ подписали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.