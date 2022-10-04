Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным

Фото: The Presidential Office of Ukrai/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, сообщается на сайте офиса украинского президента. Соответствующий указ опубликован под номером 679.

Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, — говорится в указе.

Данное решение в своем Telegram-канале прокомментировал экс-депутат Верховной рады Илья Кива. По его словам, это очередное подтверждение намерения Киева воевать «до последнего украинца».

Перевожу на русский — война до последнего украинца, — написал Кива.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет проводить никаких мирных переговоров с Россией до тех пор, пока президентом является Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что если власть в РФ сменится, то он готов вести диалог с государством.

Ранее Путин подписал указ о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в РФ завизировали вместе с президентом главы регионов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.