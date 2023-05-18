В Кремле подтвердили продление зерновой сделки Песков подтвердил продление зерновой сделки на два месяца

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Кремль подтверждает продление зерновой сделки на два месяца, но ее дальнейшая судьба находится в руках тех, с кем ООН должна согласовать ее российскую часть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «есть относительный результат» по результатам переговоров с представителями Турции, ООН и Украины, передает РИА Новости.

Мы можем подтвердить, что принято решение российской стороной продолжить эту черноморскую сделку так называемую сроком на два месяца. Есть относительный результат на переговорах с участием представителей Турции, Украины и ООН, — сказал спикер Кремля.

22 июля 2022 года в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву. Договоренности действуют несколько месяцев, после чего страны вновь обсуждают ее продление.

О продлении соглашения первым сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 17 мая турецкий лидер заявил, что сделка пролонгирована на 60 дней.

В тот же день аналогичную информацию предоставила представитель МИД РФ Мария Захарова, о продлении соглашения на два месяца дипломат сообщила в ходе брифинга.