Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца

Фото: Recep Tayyip Erdo?An/Global Look Press/Keystone Press Agency

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца. По его словам, которые приводит ТАСС, это стало возможно благодаря конструктивным походам Москвы и Киева. Глава Турции выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с продлением зерновой сделки.

Было принято решение продлить соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на два месяца. Я желаю, чтобы это решение было выгодным для всех сторон. Мы продолжим наши усилия в будущем, выполняя все условия соглашения. Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов [Украины]. Мы благодарны им за это, — сказал Эрдоган.

Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. 18 марта 2023 года зерновая сделка была продлена на 60 дней. Срок ее действия истекал 18 мая.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не отойдет от своих позиций по соблюдению условий пакетной сделки. Дипломат подчеркнула, что соглашения, подписанные в Стамбуле 22 июля 2022 года, напрямую увязаны с соблюдением российских интересов.

По словам Захаровой, это история не про то, как «одна страна реализует свои интересы, а другие ожидают своей очереди». Москва неоднократно повторяла, что условием для сохранения сделки является снятие ограничений на экспорт сельхозпродукции РФ.