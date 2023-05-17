Захарова раскрыла позицию России по условиям зерновой сделки Захарова: отхода от позиций РФ по соблюдению условий зерновой сделки не будет

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Россия не будет отходить от собственных позиций по соблюдению условий зерновой сделки. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также напомнила, что обсуждаемые соглашения являются частью пакетной сделки.

Все, о чем говорило российское руководство, министр иностранных дел Российской Федерации о том, что напрямую увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов, это все является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения. <...> Но никакого отхода от позиций по соблюдению тех условий, <...> которые были включены в эти договоренности и были скреплены обязательствами сторон, никакого отхода от этих позиций не будет, потому что, как уже было сказано министром иностранных дел России, это часть пакетной сделки, — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что данная история — не про то, «что одна страна реализует свои интересы, а другие ожидают своей очереди».

Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. 18 марта 2023 года РФ продлила зерновую сделку на 60 дней. Срок ее действия истекает 18 мая.

Зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторую часть представляет меморандум Россия — ООН, он рассчитан на три года и предусматривает снятие блокировок с российского экспорта продовольствия и удобрений, подключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT и ряд других мер.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны продолжают блокировать сельхозпоставки со стороны России, несмотря на договоренности в рамках зерновой сделки.