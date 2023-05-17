В МИД России подтвердили продление зерновой сделки

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Представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга подтвердила, что зерновая сделка продлена на два месяца. Дипломат подчеркнула, что перекосы в ее выполнении должны быть максимально быстро исправлены. 17 мая о продлении соглашения первым сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий лидер назвал аналогичные сроки — 60 дней.

Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что Москва не отойдет от своих позиций по соблюдению условий сделки. Захарова подчеркнула, что соглашение напрямую увязано с соблюдением российских интересов.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву. Договоренности действуют несколько месяцев, после чего страны вновь обсуждают ее продление.