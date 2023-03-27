В Кремле поддержали идею о компенсации за «Северные потоки» Песков заявил, что вопрос о компенсации РФ за диверсию на «Северных потоках» оправдан

Фото: Shutterstock

Вопрос о компенсации за диверсию на «Северных потоках» со стороны стран Запада вполне оправдан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, такой масштабный террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государства и специальных служб.

Если речь идет о саботаже одного или нескольких государств, <...> тогда это может быть вполне оправданный вопрос. Странами Запада предпринимаются все возможные меры, чтобы замотать эту тему, чтобы заглушить тему, но Россия будет продолжать делать всё, чтобы не дать этому случиться, — заявил Песков.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО. Позднее он также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Москва со временем может поставить вопрос о компенсации ущерба из-за подрывов газопроводов «Северный поток». Он также напомнил о проекте резолюции Совбеза ООН, работу над которой саботируют западные страны.