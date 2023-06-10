В Кремле ответили на планы Шольца поговорить с Путиным Песков: Путин пока не планирует разговор с Шольцем

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пока не намерен проводить телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. О намерении федерального канцлера провести переговоры с Путиным стало известно 10 июня.

Нет. Пока нет, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

О планах провести телефонные переговоры с Путиным федеральный канцлер заявил в Нюрнберге на 38-м съезде протестантских церквей ФРГ. В ходе своего выступления канцлер ФРГ указал, что намерен поддерживать контакты с российским лидером и планирует в «ближайшее время» провести с ним телефонный разговор.

В конце мая Шольц в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger также сообщил о планах созвониться с российским президентом, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Канцлер ФРГ признавал, что довольно давно не говорил с Путиным, но при этом заверил, что контакт будет восстановлен, как только для этого наступит «подходящий момент».

В марте Шольц раскрыл ряд деталей телефонных разговоров, которые он вел с Путиным. По его словам, порой их беседы длились до полутора часов. Он добавил, что стороны всегда сохраняли вежливый тон. Что касается разговоров по украинской тематике, то в них выявлялись «серьезные различия во мнениях», добавил канцлер.