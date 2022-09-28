В Кремле ответили на обвинения из-за ситуации на «Северных потоках» Песков назвал абсурдом обвинения в адрес России о саботаже на маршрутах «Северных потоков»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми предположения, что аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» спровоцировала Россия, передает РИА Новости. По словам представителя Кремля, страна несет убытки из-за ЧП, поскольку обе нитки заполнены газом, а он очень дорогой.

Это предсказуемо и предсказуемо глупо. И абсурдно. Это большая проблема для нас, так как обе нитки заполнены газом, и газ этот очень дорогой. И половина этого газа уже была запланирована для наших внутренних балансов. Этот газ стоит очень много денег, и он улетучивается в воздух, — заявил Песков.

Представитель Кремля заявил, что у «Северного потока» до этого были проблемы с турбинами, теперь обе нитки выведены из строя. Он также призвал всех дождаться исследования прорывов, определения взрыв это был или нет.

Ранее ведущий Fox News Такер Карлсон намекнул на возможное участие американского Белого дома во взрывах на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», напомнив, что в начале февраля президент США Джо Байден пригрозил уничтожением российского газопровода в случае начала конфликта на Украине. Карлсон также указал на заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, которая в январе пригрозила остановить работу «Северного потока — 2» «тем или иным путем».