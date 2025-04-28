В Кремле отреагировали на слова Зеленского об оставшихся под Курском бойцах Песков призвал не верить Зеленскому об оставшихся бойцах ВСУ в Курской области

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ВС Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные российского лидера Владимира Путина по обстановке в Курской области. Так он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что ВСУ продолжают оставаться на территории российского региона, передает ТАСС.

Я предлагаю вам все-таки ориентироваться на слова нашего президента, — сказал представитель Кремля.

Известно, что 26 апреля российская армия освободила последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Таким образом, операция по освобождению региона от ВСУ полностью завершена. По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасима, провалила планы по созданию стратегического плацдарма и срыву наступления ВС РФ в Донбассе.

После Зеленский заявил, что наиболее активные бои в настоящее время разворачиваются на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. По его словам, ВСУ якобы продолжают «защитные действия» в части Курской и Белгородской областей.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие военнослужащих Вооруженных сил КНДР в операции по освобождению приграничных территорий Курской области от украинских войск показало эффективность договора Москвы и Пхеньяна. Незамедлительное оказание военной помощи при вооруженной атаке на одну из сторон предусматривает четвертая статья Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Северной Кореи.