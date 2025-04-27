Зеленский назвал четыре наиболее активных участка фронта Зеленский: самые горячие участки фронта проходят под Покровском и Краматорском

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Наиболее активные бои в настоящее время разворачиваются на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ якобы продолжают «защитные действия» в части Курской и Белгородской областей. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Зеленский заявил, что провел встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и заслушал доклад о ситуации в зоне боевых действий. По его словам, главком отметил, что по многим направлениям ситуация остается сложной.

Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей, — написал он.

Известно, что 26 апреля российская армия освободила последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Таким образом, операция по освобождению региона от ВСУ полностью завершена, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Украина, по его словам, провалила планы по созданию стратегического плацдарма и срыву наступления ВС РФ в Донбассе.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что украинские войска лишились возможности логистики в Горнале Курской области. Однако, несмотря на это, противник не оставляет попыток удержать данный участок из последних сил.