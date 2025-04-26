«Нет ни подвоза, ни ротации»: Алаудинов о проблемах под Курском Алаудинов заявил, что ВСУ лишились возможности логистики в Горнале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Апти Алаудинов

Вооруженные силы Украины лишились возможности логистики в Горнале Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, которые приводит ТАСС, несмотря на это, противник не оставляет попыток удержать данный участок из последних сил.

В Горнале сегодня идут наступательные действия. Противник уже возможности логистики потерял, у него нет возможности ни подвоза, ни ротации. Он пытается последними силами удержать все, что у него есть там, этот участок, — сказал Алаудинов.

По его мнению, украинские подразделения близки к тому, чтобы потерять позицию в приграничном российском регионе. Как считает Алаудинов, вопрос с Горналем будет закрыт уже в ближайшие дни.

По данным Telegram-канала «Иди и смотри», российские войска уже завершают зачистку Курской области. При этом в районе Горналя продолжаются активные боевые действия, успех которых может привести к полному освобождению региона. Минобороны эту информацию не комментировало.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов лично проинспектировал группировку войск «Курск». Он заслушал доклад генерал-полковника Валерия Солодчука о выполнении боевых задач и характере действий противника. Глава министерства остался доволен результатами боевой работы российских подразделений в Курской области.