В Кремле оценили договор с КНДР после операции под Курском Песков назвал эффективным договор с КНДР после освобождения Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Участие военнослужащих Вооруженных сил КНДР в операции по освобождению приграничных территорий Курской области от украинских войск показало эффективность договора Москвы и Пхеньяна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Незамедлительное оказание военной помощи при вооруженной атаке на одну из сторон предусматривает четвертая статья Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и Северной Кореи, передает ТАСС.

Участие как раз корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор, — сказал Песков.

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, как корейские военные получали заработную плату во время участия в курской операции. Он отметил, что это находится в компетенции Министерства обороны, и посоветовал обратиться туда.

Ранее Песков заявил, что Россия при необходимости окажет помощь КНДР в соответствии с договором двух стран. Главы РФ и КНДР утвердили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня прошлого года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя государствами от 9 февраля 2000 года.