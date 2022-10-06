Песков назвал уткой данные о 700 тысячах уехавших из страны россиян

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости

Автомобильная очередь на КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованную в Forbes информацию о якобы почти 700 тысячах граждан, покинувших страну после объявления частичной мобилизации, не следует воспринимать серьёзно, сообщает РИА Новости. Представитель Кремля уточнил, что точными цифрами не обладает, но они «далеки от того, чтобы быть такими».

Нет, не является, это похоже на какую-то утку, я вообще не знаю, что такое русское издательство Forbes. Он издается? Есть ли вообще это издательство? Я не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости, — сказал Песков.

По данным МВД Грузии, с 29 по 30 сентября границу через все пограничные пункты пропуска пересекли 6109 россиян, а выехали 5186, тогда как с 28 по 29 сентября прибыли 9642 россиянина, а покинули страну 5448.

Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД страны Аслан Аталыков ранее сообщил, что после объявления в России частичной мобилизации в Казахстан въехали 98 тысяч россиян, а 64 тысячи россиян с 21 сентября покинули республику. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих россиян.