В МВД Грузии сообщили о сокращении потока россиян на границе

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Поток людей, пересекающих грузино-российскую границу на таможенно-пропускном пункте «Казбеги — Верхний Ларс», значительно сократился, сообщили в МВД Грузии. Отмечается, что пропуск грузовых автомобилей вернулся к нормальному режиму.

Поток пассажиров на таможенно-пропускном пункте «Дариали» («Казбеги — Верхний Ларс») значительно сократился. Также уменьшилось число въездов граждан Российской Федерации и через другие таможенно-пропускные пункты. <...> Пропуск грузовых, а также легковых автомобилей вернулся к нормальному режиму, — говорится в сообщении.

По данным МВД Грузии, с 29 по 30 сентября границу через все пограничные пункты пропуска пересекли 6109 россиян, а выехали 5186, тогда как с 28 по 29 сентября прибыли 9642 россиянина, а покинули страну 5448.

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что коллапс на пункте пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией преодолен. По его словам, ситуация стабилизировалась и теперь там спокойная обстановка.

Накануне в погрануправлении ФСБ по Северной Осетии не подтвердили информацию, что на пункте пропуска с Грузией «Верхний Ларс» больше не пропускают людей на самокатах и велосипедах. В ведомстве отметили, что пункт пропуска является автомобильным, соответственно, для его пересечения необходимо воспользоваться транспортным средством — разрешено это делать на велосипедах или самокатах. Перейти границу пешком нельзя. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что переход границы между Россией и Грузией на КПП «Верхний Ларс» закрыт.